"Шахтер" заплатит 20 тысяч гривен штрафа за объявление на русском языке на ОСК "Металлист"

"Шахтер" заплатит 20 тысяч гривен штрафа за то, что диктор стадиона ОСК "Металлист" во время матча с "Динамо" делал объявления на русском языке. Эпизод с поведением диктора во время матча 14-го тура УПЛ рассмотрел КДК УАФ.

На сайте УАФ пока информации о наказании "Шахтера" нет. О штрафе сообщает "Футбол 24".

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"Шахтер" получил 20 тысяч гривен штрафа, поскольку был хозяином поединка. Поэтому ответственность за объявление на русском языке на стадионе лежит на "горняках".

Как известно, во время матча 10 ноября арбитр Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Эти объявления прозвучали на русском языке.

Что произошло на матче?

Игру пришлось прервать из-за расистских выкриков с трибун. Оба игрока "Шахтера" Тайсон и Дентиньо покидали поле со слезами. После игры оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм.



Также "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Полиция же начала расследование этого случая.

Официальные наказания после матча

21 ноября КДК УАФ принял решение относительно игрока "Шахтера" Тайсона. Бразилец показал средний палец болельщикам "Динамо" во время игры.

Тайсон получил дисквалификацию на один матч. Также бразилец наказан двумя матчами условно.

Наказание узнало и "Динамо". Во время поединка с "Шахтером" на секторе киевлян наблюдались проявления расизма (имитация обезьяньего уханья).

"Динамо" проведет один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/2020.

Кроме того, киевский клуб обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен.