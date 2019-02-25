"Шахтер" заплатит за бразильца в три раза больше, чем прежде заплатил за Дугласа Косту

Агент бразильского футболиста "Гремио" Тете Пабло Буэно подтвердил, что его клиент вскоре станет игроком донецкого "Шахтера".

Спорт 24 сообщал, что дончане на протяжении долгого времени ведут переговоры с "Гремио" по трансферу 19-летнего вингера и наконец договорились.

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Агент заявил, что вероятный переход его клиента в "Шахтер" принесет экономическую выгоду бразильскому клубу и станет одним из самых дорогих в истории украинского.

Тете хотел остаться в Гремио. Он надеялся уже в этом году играть за первую команду. Но для всех сторон соглашение выгодно. За полученные средства Гремио уже запланировал ремонт на клубной базе. "Шахтер" заплатит за Тете почти втрое больше по сравнению с Дугласом Костой. Своим профессионализмом и хорошими индивидуальными качествами он привлек внимание украинского клуба,

– цитирует Буэно Terra.

По информации популярного ресурса Transfermarkt в январе 2010 года "горняки" выложили за Дугласа Косту 8 миллионов евро. Летом 2015-го "Шахтер" продал бразильца в "Баварию" за 30 млн евро.

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