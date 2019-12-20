"Шахтер" заработал почти втрое больше "Динамо" в еврокубках – данные УЕФА

УЕФА назвал суммы, распределенные между участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018/19. Больше всего из украинских клубов заработал донецкий "Шахтер".

В прошлом сезоне "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и продолжил борьбу в Лиге Европы. За участие в Лиге чемпионов дончане заработали 46,643 миллиона евро.

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Еще 555 тысяч евро "Шахтер" получил за участие в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" на этой стадии проиграли "Айнтрахту".

Таким образом, "Шахтер" за прошлый еврокубковый сезон заработал 47,198 миллиона евро.



Выплаты участникам Лиги чемпионов УЕФА-2018/19

Киевское "Динамо" в Лиге чемпионов получило 5 миллионов евро. "Бело-синие" проиграли в плей-офф квалификации амстердамскому "Аяксу".

В Лиге Европы, где киевляне дошли до 1/8 финала, заработали 11,3 миллиона евро. Следовательно, за евросезон заработок "Динамо" составил 16,3 миллиона евро.

Полтавская "Ворскла" в Лиге Европы заработала 4,6 миллиона евро. Полтавский клуб прекратил участие на групповом этапе.



Выплаты участникам Лиги Европы УЕФА-2018/19