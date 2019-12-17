"Шахтер" заработал в Лиге чемпионов более 40 миллионов евро

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"Шахтер" заработал в Лиге чемпионов более 40 миллионов евро / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" за участие в Лиге чемпионов сезона-2019/20 заработал 44,2 миллиона евро. Украинский клуб не сумел выйти в плей-офф турнира и весной сыграет в Лиге Европы.

Как сообщает Swiss Ramble, "горняки" получили гарантированные 15,25 миллиона евро за участие в групповом этапе турнира.

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По результатам выступлений, дончане заработали еще 5,7 миллиона евро – 2,7 млн за одну победу и три ничьи, а также 300 тысяч за два поражения.

Также "Шахтер" получил 23,3 миллиона евро за свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Если бы "горняки" вышли в 1/8 финала, могли бы заработать еще минимум 9,5 миллионов евро.


Инфографика / Swiss Ramble

Больше всего на групповом этапе Лиги чемпионов заработала мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб заработал рекордные для себя 81,5 миллиона евро. "Бавария" выиграла все 6 матчей в группе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер Лига чемпионов
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