Шахтер – Заря: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В субботу, 14-го сентября, в Харькове "Шахтер" примет луганскую "Зарю" в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Посмотреть центральный матч тура в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матчи "Шахтера" в чемпионате будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет матч "Шахтер" – "Заря" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, а сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Шахтер" – "Заря" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также в игре будет предшествовать программа "Тур ONLINE", которая начнется в 16:30. В ней приглашенные гости оценят шансы клубов одержать победу.

В предыдущем туре УПЛ "Шахтер" уверенно победил "Олимпик". В свою очередь "Заря" сенсационно отобрала очки у "Динамо".

Результат матча "Шахтер" – "Заря" читайте на сайте Спорт24.