"Шахтер" разгромил "Зарю" в матче УПЛ: видео голов

В рамках 24 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" на собственном поле победил "Зарю" и не пустил луганчан в зону Лиги Европы.

Шахтер – Заря 3:0

Голы: Коваленко, 15 (пен.), Кайоде, 50, Майкон, 90+2

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Перед матчем игроки "Шахтера" вышли в футболках с поддержкой Марлоса и надписью "Volta!", что в переводе с португальского – "Возвращайся!". Спорт 24 писал, что Марлос был прооперирован в Барселоне.

Первая половина встречи началась под пристальным контролем "Шахтера" и уже на 15 минуте дончане заработали право на пенальти – Литвин поставил подножку дебютанту "Шахтера" Тете.

Виктор Коваленко с 11-метровой отметки точно пробил в левый угол, а голкипер упал в противоположный.

В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество во встрече. Кайоде на 50 минуте после прострела от Коваленко мощно послал мяч в сетку ворот Луиса Фелипе – 2:0.

В конце игры Майкон довел счет до разгромного. Фелипе отразил мощный удар из-за пределов штрафной от Степаненко, но с добиванием Майкона голкипер не справился.

В итоге, "Шахтер" закрепил лидерство в чемпионской гонке УПЛ, а "Заря" упустила шанс попасть в зону Лиги Европы (32 очка, 5 место).

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