Шахтер – Заря: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги на домашнем поле примет луганскую "Зарю". Букмекеры оценили шансы команда на победу в этом матче.

Прогноз на матч "Шахтёр" – "Заря" 13 апреля

С момента предыдущего поединка между "Шахтёром" и "Зарёй" не прошло и месяца: команды встречались 16 марта в Запорожье, где решающим оказался гол Жуниора Мораеса на 25-й минуте. "Заря" – единственный оппонент, с которым "горняки" могут встретиться три раза до конца сезона, если обе команды пройдут в финал Кубка Украины.

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Прогноз William Hill

На то, что "Шахтёр" повторит успех, как и в предыдущем матче с луганчанами, коэффициент 1,22. Если же матч закончится ничьей, то выигрыш увеличится на 5,50. Победу "Зари" оценили коэффициентом 9,50.

Прогноз PariMatch

На то, что "Заря" прервет 4-матчевую безвыигрышную серию с "горняками" и одержит победу коэффициент 12,00. Победу "Шахтёра" оценивают коэффициентом 1,25, а ничью – 6,20.

Прогноз 1xBet

На победу подопечных Паулу Фонсеки в этом поединке 1xbet дает наибольший коэффициент 1,26. На то, что "Заря" победит дончан – 11,00. Ничейный результат – 6,15.

Поединок 24 тура УПЛ "Шахтёр" – "Заря" состоится в субботу, 13 апреля. Начало встречи – в 17:00. Видео голов на отгляд матча – на сайте Спорт 24.

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