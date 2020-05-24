В "Шахтере" опровергли информацию о восстановлении УПЛ: детали

Матчи украинской Премьер-лигb (УПЛ) должны были возобновится 30-го мая. Информацию об этом сообщило киевское "Динамо". Однако пресс-секретарь опроверг информацию о возобновлении футбольных матчей.

Для возврата УПЛ нужен медицинский протокол

В комментариях под публикацией журналиста Сергея Болотникова в фейсбуке пресс-секретарь "Шахтера" Андрей Бурлаков заявил, что возобновление матчей УПЛ 30 мая не было утверждено.

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Возобновить матчи 30 мая договорились клубы. Однако решение еще не принял Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Он заявил, что УАФ обратилась к Министерству здравоохранения Украины с просьбой разработки медицинского протокола для возвращения к соревнованиям.

Пока Минздрав не утверждал протокол.



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Что известно о медицинском протоколе

Как сообщает Meta-ratings, УПЛ совместно с Украинской Ассоциацией Футбола направили в Минздрав обращение с просьбой увеличить возможное количество участников соревнований до 200 человек.

Ответ ожидают получить до 25 мая.

Кроме того, ресурс Meta-ratings назвал некоторые пункты медицинского протокола:

клубам придется протестировать на коронавирус всех футболистов и работников клуба;

процедура тестирования ждет судей и специалистов системы VAR;

на стадионах не будут использовать бол-боев;

средства дезинфекции должны быть перед каждым помещением или в нем;

на матчи команды обяжут добираться на нескольких автобусах, или же на личном автотранспорте после его дезинфекции;

будет рекомендовано не обниматься во время празднования голов, отменят рукопожатия и командные фото.

Сообщалось, что матчи чемпионата Украины перенесены с 30 мая на 7 июня.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Клубам осталось сыграть 9 туров.