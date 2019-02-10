"Шахтёр" отдает в аренду нападающего, которым недавно усилился

Донецкий "Шахтёр" отдаст в аренду одного из самых талантливых нападающих страны – 17-летнего Даниила Сикана.

Футболист, который перебрался к "горнякам" этой зимой из львовских "Карпат", ближайшие полгода на правах аренды проведет в "Мариуполе".

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Как сообщает "Команда 1", форвард юношеской сборной Украины уже участвует в турецких спаррингах команды Александра Бабича.

Отметим, что в "Мариуполе" выступают еще два нападающих из "Шахтёра" – Андрей Борячук и Александр Зубков.

Также продолжить карьеру в другом клубе может 18-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик. По предварительной информации, игрок перейдет в киевский "Арсенал".

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин не исключает, что оба футболиста покинут ряды дончан и проведут половину сезона в другом клубе на правах аренды. В частности, об этом он заявил в комментарии телеканалам "Футбол 1/2".

Спорт 24 сообщал, что "Шахтёр" рассматривает возможность покупки правого защитника. В сферу интересов "горняков" попал игрок боснийской "Младости" Неманья Николич.

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