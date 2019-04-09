"Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото

Авиакомпания SkyUp Airlines представила самолет Boeing 737-700, который окрашен в клубные цвета донецкого "Шахтёра".

На обшивку нанесена эмблема "Шахтёра", а у входа в самолет – флаг Украины.

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Эмоции переполняют. Существуют единицы топовых европейских клубов, у которых есть возможность иметь брендированный самолет. Это говорит о том, что мы хотим быть первыми не только на земле, но и в небе,

– цитирует гендиректора "Шахтёра" Сергея Палкина Tribuna.com.

Португальский наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека тоже был поражен самолетом.

Для нас это большая гордость. Смотря на это замечательное судно, мы чувствуем гордость. Даже немного задираем нос. В Европе есть самолеты с эмблемами клубов, но полностью раскрашенных в цвета клубов нет. Для нас этот самолет – не просто средство передвижения, а нечто большое. Уверен, на этом самолете мы будем летать еще выше,

– сказал тренер.

Сейчас донецкий "Шахтёр" лидирует в чемпионате Украины. "Горняки" опережают "Динамо" на 7 очков. Также дончане выбили "Динамо" из Кубка Украины.

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