"Шахтёр" выпустил промо-ролик к матчу с "Динамо" в стиле "Игры престолов": видео
В воскресенье, 7 апреля, донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо" сыграют в четвертьфинале Кубка Украины. К этому матчу "горняки" выпустили промо-ролик.
Видео снято в стиле "Игры престолов", а главными персонажами, которые противостоят друг другу, являются "шахтёр" Жуниор Мораес и "динамовец" Беньямин Вербич.
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Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 7 апреля, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи в 17:00. Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал Кубка Украины. Уже 24 апреля команды сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках чемпионата Украины.
Источник: 24 Канал
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