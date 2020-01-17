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Шайба Виталия Ляльки стала лучшей в декабре в УХЛ – видео

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Виталий Лялька / УХЛ

Автором лучшей шайбы месяца в Украинском хоккейной лиге – Пари-Матч стал нападающий "Донбасса" Виталий Лялька.

Когда дончане играли в меньшинстве, форвард получил передачу на ход от Александра Большакова и на скорости опередил последнего защитника "Днепра", после чего на замахе уложил голкипера херсонцев и завел шайбу в сетку ворот.

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Видео лучшей шайбы декабря в УХЛ

Также были определены лучшие игроки декабря в чемпионате. Лучшим вратарем стал игрок "Кременчуга" Вячеслав Новицкий. Голкипер провел на льду 245 минут, принес своему клубу три победы в основное время, а "Донбассу" "горожане" уступили в овертайме. Месяц Новицкий закончил с показателем надежности 1.22 и 95,2% отраженных бросков.

Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал Владимир Алексюк из "Белого Барса". В декабре белоцерковцы получили 4 победы в 6 матчах (в том числе две - всухую), а Алексюк заработал 1 (0+1) очко и показатель полезности +5.

Лучшим нападающим декабря стал представитель "Донбасса" Олег Шишлянников. Форвард набирал очки во всех 5 матчах дончан, забросил 7 шайб и отдал 2 передачи при показателе полезности +9. Отметим, что в 3 матчах шайбы Шишлянникова стали победными

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ХК Донбасс Хоккей
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