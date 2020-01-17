Шайба Виталия Ляльки стала лучшей в декабре в УХЛ – видео

Автором лучшей шайбы месяца в Украинском хоккейной лиге – Пари-Матч стал нападающий "Донбасса" Виталий Лялька.

Когда дончане играли в меньшинстве, форвард получил передачу на ход от Александра Большакова и на скорости опередил последнего защитника "Днепра", после чего на замахе уложил голкипера херсонцев и завел шайбу в сетку ворот.

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