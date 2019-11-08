Шакил О'Нил представил новый выпуск Shaqtin 'a Fool с курьезными моментами НБА: видео

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Джеймс Харден
Джеймс Харден / twitter.com/ComplexSports

Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил представил новый выпуск Shaqtin 'a Fool. В выпуск вошли четыре курьезные моменты регулярного чемпионата НБА.

Шакил О'Нил представил первый в новом сезоне выпуск Shaqtin 'a Fool. Героями эпизода стали сразу четверо баскетболистов.

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Четвертое место в так называемом хит-параде досталось Кему Реддишу с "Атланты" за странный скачок, как в фигурном катании.

Третья ступень у Донована Митчелла с "Юты" за болезненный удар мячом. Второе место занял Джеймс Харден с "Хьюстона" за курьезный эпизод с мячом.

Победу О'Нил отдал Эрику Бледсо с "Милуоки", который решил, что арбитр его партнер и неправильно ввел мяч в игру.

Видео Shaqtin 'a Fool

 

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Теги: NBA Спорт Баскетбол
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