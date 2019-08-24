Шальке – Бавария: где смотреть онлайн матч чемпионата Германии

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Шальке – Бавария: где смотреть онлайн матч 24 августа 2019 – Бундеслига

Центральним матчем другого туру німецької Бундесліги стане гра "Шальке" проти "Баварії". переглянути його можна буде й онлайн в Україні.

Стоит напомнить, что с этого сезона матчи немецкой Бундеслиги транслирует и телеканал "Футбол 1/2". Именно на "Футбол 1" и покажут матч "Шальке" – "Бавария". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

 К слову: Шальке – Бавария прогноз букмекеров на матч чемпионата Германии

Онлайн посмотреть матч "Шальке" – "Бавария" можно будет сразу на двух ОТТ-сервисах. Игру покажут и Oll.tv (онлайн-трансляция с канала "Футбол 1"), а также Megogo. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции футбольных матчей на этих сайтах платный и требует регистрации. Месячный абонемент на Oll.tv – 89 гривен (только каналы "Футбол 1/2) или 139 гривен (каналы" Футбол 1/2 "и Setanta Sport). На Megogo надо подключать тариф "Оптимальный", который стоит 97 гривен в месяц.

Трансляция матча на этих сайтах – в 19:30. Обзор матча "Шальке" – "Бавария" – на сайте Спорт24.

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Теги: Шальке Бавария Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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