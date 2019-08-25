"Бавария" без проблем разгромила на выезде "Шальке" Коноплянки: видео

Во втором туре немецкой Бундеслиги "Шальке" на своем поле принимал мюнхенскую "Баварию". И потерпел разгромное поражение.

Шальке – Бавария 0:3

Голы: Левандовски, 20 (пен), 50, 75

"Шальке" на этот матч вышел без украинца Евгения Коноплянки. Ему не нашлось место даже в запасе.

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А сам матч прошел под диктовку гостей. Выйти вперед "Бавария" сумела уже в середине первого тайма, когда Левандовски отличился с пенальти. Во втором тайме он забил еще дважды. Поэтому уже после двух туров возглавил гонку бомбардиров чемпионата Германии – пять голов. Для примера, в Англии столько же голов, но после трех туров, имеет финский нападающий Теему Пукки. Он забивал в ворота "Ливерпуля", а в последнем туре – в ворота "Челси".

Видеообзор матча Шальке – Бавария

Что касается "Баварии", то несмотря на победу, команда пока на четвертой позиции. Все из-за потери очков в первом туре в домашней игре с "Гертой". "Шальке" же во второй половине турнирной таблицы.