Шальке – Бавария: прогноз букмекеров на матч чемпионата Германии

Мюнхенская "Бавария" после неудачного старта в чемпионате попытается исправить ситуацию в игре против "Шальке". Но и клуб из Гельзенкирхена не является таким простым соперником, тем более на своем поле. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче

Однако именно "Бавария" является фаворитом этого матча. Шансы действующего чемпиона Германии победить в разы больше, чем хозяев Фельтинс-Арены. При этом стоит напомнить, что последний раз "Шальке" набирало очки в матче против "Баварии" еще в 2017 году, когда команды сыграли вничью 1:1 в Мюнхене. Побеждали же "кобальтовые" еще раньше – 2 марта 2011 года в кубковом матче. И тогда тоже победа была в Мюнхене. А вот перед этим – 4 декабря 2010 года – на собственном поле. С этого времени прошло почти девять лет.

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Их эксперты оценили шансы "Шальке" на победу в домашнем матче коэффициентом 8,90. На то, что "Бавария" все-таки одержит первую победу в чемпионате – 1,39. Ничья в матче – 5,15.

Прогноз Parimatch

Похожие коэффициенты и в Parimatch – 8,60 на победу "Шальке" и 1,38 на победу "Баварии". Ничья в этом матче – 5,10.

Стоит добавить, что на гол Левандовски в этом матче коэффициент 1,65.

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Здесь победа "Баварии" оценена в 1,4. Зато шансы "Шальке" победить – 8,7. Ничейный результат – 5,15.

Что касается количества голов, то "тотал матча больше 3" – 1,92, а "тотал матча меньше 3" – 1,88.

Матч "Шальке" – "Бавария" состоится в субботу, 24 августа. Начало матча в 19:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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