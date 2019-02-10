"Шальке" Коноплянки уступило "Баварии", украинец не реализовал голевой момент: видео

Евгений Коноплянка не смог спасти "Шальке" от поражения в матче с "Баварией". Украинский вингер сыграл весь матч и стал лучшим футболистом в составе своей команды.

Бавария – Шальке 3:1

Голы: Брума, 12 (аг), Левандовски, 27, Гнабри, 57 – Кутуджу, 25

Коноплянка был активным и даже сам для себя создал голевой момент. Который, правда, не реализовал. На тот момент мюнхенцы уже выигрывали 2:1. Сначала Брума выбил мяч из-под ног Левандовски, но тот от защитника запрыгал в ворота.

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Гости сумели восстановить паритет. Кутучу убежал от защитников и четко разобрался в эпизоде. А едва ли не в следующей атаке Роберт Левандовски остался перед воротами соперника и безжалостно расстрелял голкипера.

Уже после перерыва Серж Гнабри поставил точку – 3:1 в пользу "Баварии".

По оценке эффективности игры, согласно рейтингу InStat Index, украинец стал самым полезным футболистом "Шальке" – 303 балла. При этом что Коноплянка набрал меньше технико-тактических действий среди всех игроков, которые провели на поле 90 минут. В активе Евгения оказалось 47 действий при нехватке 20%. Но стоит добавить, что гельзенкирхенцы четыре раза пробивали в створ ворот соперников, и два из этих ударов нанес именно Коноплянка.

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