Шальке – МанСити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 20 февраля, немецкий "Шальке" сыграет против английского "Манчестер Сити" матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Это может быть противостояние двоих украинских игроков – Евгения Коноплянки и Александра Зинченко. Посмотреть матч можно будет и в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Показ матчей Лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" будет показано противостояние "Шальке" – "Манчестер Сити". Начало трансляции – в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Шальке" – "Манчестер Сити" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент – за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 20 февраля. Обзор матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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