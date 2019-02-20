Шальке – МанСити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

18 Читати новину українською
Шальке – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов 2018/2019
Шальке – МанСити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 20 февраля, немецкий "Шальке" сыграет против английского "Манчестер Сити" матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Это может быть противостояние двоих украинских игроков – Евгения Коноплянки и Александра Зинченко. Посмотреть матч можно будет и в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Показ матчей Лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" будет показано противостояние "Шальке" – "Манчестер Сити". Начало трансляции – в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Читайте также: Шальке – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч "Шальке" – "Манчестер Сити" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент – за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 20 февраля. Обзор матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
106333
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Шальке Манчестер Сити
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Лион" и "Барселона" не сумели определить победителя в матче Лиги чемпионов: видео
сегодня 00:20 "Лион" и "Барселона" не сумели определить победителя в матче Лиги чемпионов: видео
150
На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
19 февраля 21:26 На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
148
Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
19 февраля 20:19 Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
139
Усик показал, как набирает массу для перехода в супертяжелую весовую категорию: фото
19 февраля 19:38 Усик показал, как набирает массу для перехода в супертяжелую весовую категорию: фото
386
Цуренко в супертяжелом матче сумела обыграть китаянку на турнир в Дубаи и снова сыграет с Халеп
19 февраля 17:54 Цуренко в супертяжелом матче сумела обыграть китаянку на турнир в Дубаи и снова сыграет с Халеп
56
На похороны Эмилиано Сала пришел лабрадор, который был другом футболиста: трогательное фото
19 февраля 12:20 На похороны Эмилиано Сала пришел лабрадор, который был другом футболиста: трогательное фото
377
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук