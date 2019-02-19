Шальке – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 20 февраля, немецкий Шальке на своем поле будет принимать английский "Манчестер Сити". Это будет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу. А также на проход в четвертьфинал турнира.

Шансы на победу в первом матче "Шальке" самые низкие среди всех команд 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом она определяется двузначным числом. Так, в 1xBet победа немецкой команды на собственном поле оценена в 11,5. В то время как на победу "Манчестер Сити" стоит коэффициент 1,296. На то, что матч закончится в ничью, коэффициент 6,3.

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На проход в следующий раунд букмекеры отдают безапелляционное преимущество "МанСити" – 1,04. на проход "Шальке" стоит коэффициент 13,5.

PariMatch оценил победу команды украинца Евгения Коноплянки в 10,5. Победа клуба другого украинца – "Манчестер Сити" Александра Зинченко – 1,28. Ничья в матче – 6,20

При этом на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов почти такие же коэффициенты, что и в предыдущем случае – 13,0 на "Шальке" и 1,04 на "Манчестер Сити".

Букмекеры из "Фаворит спорт" оценили победу "Шальке" на 10,75. Победа "МанСити" получила показатель 1,28. Ничья в первом матче между этими командами в Германии – 6,00.

На проход в следующий раунд тоже больше шансов у английского клуба – 1,03. На проход "Шальке" – 12,25.

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Матч "Шальке" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 20 февраля. Начало в 22:00. Участие в этом матче могут принять сразу двое украинцев – Евгений Коноплянка за "Шальке" и Александр Зинченко за "Мансити". Обзор матча и видео голов – на Спорт24.