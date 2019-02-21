"Манчестер Сити" совершил невероятный камбэк в матче с "Шальке": видео

"Манчестер Сити" совершил настоящий камбэк в Германии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Англичане противостояли неуступчивому "Шальке" Евгения Коноплянки.

Шальке – Манчестер Сити 2:3

Голы: Бенталеб, 38, 45 – Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90

Удаление: Отаменди, 68 (Манчестер Сити)

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В первом тайме команды устроили настоящее шоу. Со стартовых минут гости захватили инициативу. На 16 минуте Кевин Де Брюйне пробил мощно издали, но по центру, поэтому голкипер "горняков" справился с ударом. А уже через две минуты гостям удалось открыть счет забитым голам.

Нападающие "горожан" запрессинговали защитников "Шальке", в результате чего те ошиблись. Мяч попал к Давиду Сильве, который отпасовал на Куна Агуэро. Аргентинец с нескольких метров не промахнулся – 0:1.

Видео гола Агуэро

Достаточно быстрый гол несколько успокоил подопечных Гвардиолы, вследствие чего более раскованно начали действовать хозяева. На 25 минуте Марк Ут ушел в прорыв, который завершил обводным ударом издалека. Но мяч коварно разминулся с воротами Эдерсона. Однако "Шальке" не сложил оружие. Калиджури пробил из-за пределов штрафной и мяч попал в руку Отаменди. Арбитр, посоветовавшись с видеоасистентами, назначил пенальти, который реализовал Бенталеб.

Видео гола Бенталеба

В конце первого тайма "кобальтовые" огорошили гостей. После подачи в штрафную Фернандиньо нарушил правила, и Карлос дель Серро без сомнений назначил еще один одиннадцатиметровый. К отметке снова подошел Бенталеб и переиграл Едерсона – 2:1.

Видео гола Бенталеба

После перерыва "Манчестер Сити" оккупировал половину поля немецкой команды, но англичанам не удавалось расшатать оборону соперника. Усложнил задачу для гостей и Николас Отаменди. Кроме "заработанного" пенальти в первом тайме, аргентинец наиграл на вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Поэтому более 20 минут "Сити" пришлось отыгрываться вдесятером.

Сравнял же счет бывший игрок "Шальке" Лерой Сане. Вингер, вышедший на поле под занавес второго тайма, идеально исполнил штрафной. Фарманн не смог вытащить мяч из девятки ворот – 2:2.

Видео гола Сане

Видео гола Стерлинга

Вырвал победу для гостей Рахим Стерлинг. Вингер корпусом оттеснил защитника "Шальке" и пробил мимо голкипера "кобальтовых" – 2:3.

Отметим, что украинец Евгений Коноплянка участия в матче не принял. Зато в конце игры на поле появился хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Ответный Матч между командами состоится 12 марта в Англии.

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