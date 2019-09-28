"Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
С 27 по 29 сентября в Германии 6 тур Бундеслиги. С результатами поединков и видеообзором можно ознакомиться в материале Спорт24.
Унион Берлин – Айнтрахт 1:2
Голы: Уджа, 86 – Дост, 48, Силва, 62
Результаты предыдущего тура: "Боруссия" из-за автогола потеряла очки: результаты 5 тура Бундеслиги и видео голов
Аугсбург – Байер 0:3
Голы: Нидерлехнер 34 (авт.), Фолланд 76, Хавертц 84
Аугсбург – Байер: видеообзор матча
Хоффенхайм – Боруссия М 0:3
Голы: Плеа 43, Тюрам 65, Нойхаус 83
Хоффенхайм – Боруссия М видеообзор матча
Майнц – Вольфсбург 0:1
Гол: Тиссеран, 9
Майнц – Вольфсбург видеообзор матча
Падерборн – Бавария 2:3
Голы: Прегер 68, Коллинз 84 – Гнабри, 15, Коутинье 55, Левандовски, 78
Падерборн – Бавария видеообзор матча
РБ Лейпциг – Шальке 1:3
Голы: Форсберг 84 – Сане, 29, Харит, 43 (пен.), Матондо, 58
РБ Лейпциг – Шальке видеообзор матча
Боруссия Д – Вердер 2:2
Голы: Гетце, 9, Ройс, 41 – Рашица, 7, Фридль, 55
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