"Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги

2 Читати новину українською
Результаты матчей и видео голов 6 тура Бундеслиги
Результаты матчей и видео голов 6 тура Бундеслиги / twitter.com/dierotenbullen

С 27 по 29 сентября в Германии 6 тур Бундеслиги. С результатами поединков и видеообзором можно ознакомиться в материале Спорт24.

Унион Берлин – Айнтрахт 1:2

Голы: Уджа, 86 – Дост, 48, Силва, 62

 Результаты предыдущего тура: "Боруссия" из-за автогола потеряла очки: результаты 5 тура Бундеслиги и видео голов

Аугсбург – Байер 0:3

Голы: Нидерлехнер 34 (авт.), Фолланд 76, Хавертц 84

Аугсбург – Байер: видеообзор матча

Хоффенхайм – Боруссия М 0:3
Голы: Плеа 43, Тюрам 65, Нойхаус 83

Хоффенхайм – Боруссия М видеообзор матча

Майнц – Вольфсбург 0:1
Гол: Тиссеран, 9

Майнц – Вольфсбург видеообзор матча

Падерборн – Бавария 2:3
Голы: Прегер 68, Коллинз 84 – Гнабри, 15, Коутинье 55, Левандовски, 78

Падерборн – Бавария видеообзор матча

РБ Лейпциг – Шальке 1:3
Голы: Форсберг 84 – Сане, 29, Харит, 43 (пен.), Матондо, 58

РБ Лейпциг – Шальке видеообзор матча

Боруссия Д – Вердер 2:2
Голы: Гетце, 9, Ройс, 41 – Рашица, 7, Фридль, 55

blog_ava
Затонуло исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами
28 сентября
722
Теги: Новости Спорта Бундеслига Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
28 сентября 16:33 Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
208
Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
28 сентября 12:47 Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
127
Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
27 сентября 14:22 Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
64
Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
27 сентября 12:06 Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
702
Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
27 сентября 10:26 Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
130
Новости
Больше новостей
Залиште відгук