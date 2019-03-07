"Шальке" планирует продать Коноплянку

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / ФК "Шальке"

Евгений Коноплянка больше не нужен "Шальке". Немецкий футбольный клуб хочет продать еще 10 игроков.

Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild.

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Украинец Евгений Коноплянка попал под большую кадровую революцию клуба "Шальке"

Кобальтовые планируют летом после провального сезона распрощаться с нашим вингером и еще десятью игроками.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евгений Коноплянка Шальке
Источник: 24 Канал
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