Шансов ноль: в России признали вероятность дисквалификации за допинг

Российские спортсмены снова могут не поехать на Олимпийские игры. И снова из-за допинга. Вероятность того, что такое произойдет, признают уже и в России.

О том, что Россию могут лишить участия в Олимпиаде подтвердил и двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов.

"Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль", – коротко подытожил Фетисов.

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При этом бывший спортсмен отверг обвинения в сторону журналиста Хайо Зеппельта, который первым и написал про возможные махинации со стороны России.

Не было бы проблемы – не было бы и темы. Человек сделал репортаж, это, как понимаете, право любого из журналистов. Если этот репортаж не подтвержден фактами, значит, Зеппельта надо было судить сразу. А если тебя обвиняют и ты молчишь...

– подытожил Фетисов.

Очередной допинговый скандал с РоссиейВсемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает вопросы о несоответствии РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) кодексу WADA. Агентство инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.



По данным СМИ, Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев. WADA также считает, что таким образом Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами. Если данные подтвердятся, Россию лишат права участия в Олимпиаде-2020. Вероятно, что страну не допустят к участию в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.