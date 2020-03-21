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Шансы футболистов в Украине заразиться коронавирусом 50/50: букмекеры принимают ставки

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После того как все футбольные турниры в Украине были прекращены, болельщики все чаще обсуждают, когда же возобновятся официальные матчи.

По одной из версий, которую чаще всего можно встретить в СМИ, Favbet Лига вернется к нам 15 мая. До этой даты остается чуть менее двух месяцев, и есть шансы, что в то время угроза коронавируса уже не будет такой серьезной.

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В частности, компания Favbet даже предложила сделать всем желающим свою ставку на то, что чемпионат возобновится не позднее 15 мая. Коэффициент на такой результат – 1,45.

Также принимаются ставки и на то, окажется ли среди футболистов команд УПЛ хотя бы один зараженный коронавирусом до 1 мая. И здесь шансы буквально 50/50 (коэффициент 1,84 против 1,83).

Напомним, что руководство различных клубов уже приняло решение отправить игроков на карантин. Будем надеяться, что эти меры уберегут футболистов.

Что же касается еврокубков, то их финалы, вероятно, состоятся в те даты, когда должны были проходить матчи Евро-2020. Согласно котировкам Favbet, финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня (коэффициент 1,5), а финал Лиги Европы – 24 июня (коэффициент 1,55).

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Правила поведения во время карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Футбол Спорт Коронавирус Covid-19 УПЛ
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