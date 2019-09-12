Шансы сборной Украины выйти на Евро-2020: прогноз букмекеров

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Сборная Украины уже может паковать чемоданы на чемпионат Европы. Именно наша национальная команда является фаворитом на выход из квалификационной группы.

Так, "желто-синим" специалисты даже отдают больше шансов на победу в отборе, чем португальцам.

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• 1,89 – коэффициент на то, что сборная Украины займет первое место в группе.

• 1,97 – коэффициент на то, что Роналду и компания обойдут нашу команду.

• 20 – коэффициент на то, что Сербия сможет вмешаться в этот дуэт.


Шансы сборной Украины выйти на Евро-2020: прогноз букмекеров

В пяти матчах отбора сборная Украины сыграла вничью с Португалией и дважды победила Люксембург, Сербию и Литву.


Матчи с участием сборной Украины по футболу

Удастся ли нашим футболистам сохранить лидерство в группе В, узнаем уже этой осенью. Нашим игрокам осталось сыграть лишь с Португалией, Литвой и Сербией.

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Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Футбол Евро Сборная Украины по футболу Сербия Люксембург Евро-2020
Источник: 24 канал
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