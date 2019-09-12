Шансы сборной Украины выйти на Евро-2020: прогноз букмекеров
Сборная Украины уже может паковать чемоданы на чемпионат Европы. Именно наша национальная команда является фаворитом на выход из квалификационной группы.
Так, "желто-синим" специалисты даже отдают больше шансов на победу в отборе, чем португальцам.
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• 1,89 – коэффициент на то, что сборная Украины займет первое место в группе.
• 1,97 – коэффициент на то, что Роналду и компания обойдут нашу команду.
• 20 – коэффициент на то, что Сербия сможет вмешаться в этот дуэт.
Шансы сборной Украины выйти на Евро-2020: прогноз букмекеров
В пяти матчах отбора сборная Украины сыграла вничью с Португалией и дважды победила Люксембург, Сербию и Литву.
Матчи с участием сборной Украины по футболу
Удастся ли нашим футболистам сохранить лидерство в группе В, узнаем уже этой осенью. Нашим игрокам осталось сыграть лишь с Португалией, Литвой и Сербией.
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