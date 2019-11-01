Шансы "Шахтера", "Барселоны", "Ливерпуля" и других команд на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Позади уже ровно половина матчей группового турнира Лиги чемпионов и во многих группах уже определились основные претенденты на выход в плей-офф. Но вся борьба еще впереди. От этого во многом и будет зависеть, как команды проведут оставшиеся игры, ведь кто-то уже может позволить себе расслабиться, а кто-то попытается наверстать упущенное.

Впрочем, особо расслабляться рано, место в 1/8 финала себе еще никто не обеспечил. Сделать это за три тура в истории турнира пока никому не удавалось, первым мог стать ПСЖ, но для этого нужна была ничья "Галатасарая" с "Реалом", мадридцы же ту встречу выиграли. При этом шансы парижан вылететь из Лиги чемпионов фантастические, и в такой расклад мало кто верит. И у "Реала", который неважно провел первые матчи, по оценкам аналитиков Parimatch тоже все должно быть в порядке (90% на выход из группы).

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Примерно такая же ситуации и в группе B у "Баварии" и "Тоттенхэма". А вот в квартете С все очень запутанно. Если "Манчестер Сити", который идет без потерь, уже одной ногой в 1/8 финала, то "Шахтер" несколько усложнил себе задачу, сыграв дома вничью с загребским "Динамо". И хотя по мнению экспертов Parimatch "горняки" сильнее хорватов, преимущество минимальное (45% против 43%).

В группах D и Е нас вряд ли ждут сенсации. "Ювентус" и "Атлетико", "Наполи" и "Ливерпуль" имеют от 89% и выше на выход в плей-офф. Не стоит беспокоиться и за "Барселону" (95%), зато в ее группе F ожидаются настоящие разборки за вторую путевку. За нее надо побороться "Боруссии" и "Интеру", при этом Parimatch пока отдает предпочтение дортмундцам, хотя очков у команд поровну.

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Запутанная ситуация в группе G, где любую из команды в итоге можно увидеть в 1/8 финала. Даже "Бенфика" с одной победой может продолжать борьбу, ведь ее конкуренты тоже потеряли немало очков. Неплохо в группе H себя чувствуют "Аякс" и "Челси", но кому-то из них еще может спутать планы "Валенсия". А тому, кто займет третье место, будет вполне по силам затем дойти и до финала Лиги Европы. Кстати, то же самое можно сказать и о будущем неудачнике квартета F.