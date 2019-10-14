Шапаренко и Русин принесли победу сборной Украины U-21 в товарищеской игре против Греции

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Николай Шапаренко
Николай Шапаренко / FootBoom

В понедельник, 14 октября, состоялся товарищеский матч молодежных сборных Греции и Украины. Судьбу встречи подопечные Руслана Ротаня решили после перерыва, забив в ворота хозяев два мяча.

Греция U-21 – Украина U-21 0:2
Голы: Шапаренко, 53, Русин, 58

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На правах хозяев греки начали поединок активнее, но, кроме трех стандартных положений в дебюте, больше ничем не запомнились. И если говорить в целом, то первый тайм прошел при полном преимуществе "сине-желтых", хотя по-настоящему опасных моментов за это время удалось создать только два.

На 10-й минуте Конопля после передачи Бондаря вышел один на один, однако не смог переиграть голкипера, а на 27-й минуте после передачи Алибекова под острым углом на рандеву с вратарем сборной Греции выходил Русин. Назарий затянул с ударом. На 32-й минуте Русину таки удалось забить, но, по мнению местного арбитра, форвард сделал это из офсайда.

На 53-й минуте "сине-желтые" открыли счет. После передачи Смирного результативным ударом издали отметился Шапаренко. Стал Смирный ассистентом и во втором голе, который на 58-й минуте забил Русин.

Следующий матч сборная Украины проведет 15 ноября против Дании в рамках отбора Евро-2020. Украинцы уже сыграли три матча: дважды проиграли и одержали одну победу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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