Шапаренко немного растерян, у него мало игровой практики, – тренер "Динамо"

Главный тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз оценил игру Николая Шапаренко, Георгия Цитаишвили и бразильца Сидклея в спарринге со сборной Беларуси U-19. Киевляне уверенно разгромили соперника со счетом 5:0.

Говоря о Шапаренко и Цитаишвили, Мороз заявил, что обоим футболистам есть над чем работать.

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У него (Шапаренко, – Спорт24) мало игрового тонуса, немного растерян. Оно и понятно. У него мало игровой практики. Так можно сказать и о Цитаишвили. Ребятам есть над чем работать, они стараются. Все в их руках,

– резюмировал тренер киевлян.

Бразильский легионер "Динамо" Сидклей отыграл только один тайм, так как получил повреждение.

Планировалось, что он отыграет 90 минут, но он получил микроповреждение, и решили не рисковать. У нас есть молодые ребята. Взяли Кузика, вышел Бражко. Появился Шелест. Им тоже нужно было получить игровую практику,

– сказал Мороз.

Шапаренко в новом сезоне не сыграл ни одного официального матча. СМИ даже сообщали, что Николая перевели в другую команду.

В свою очередь Цитаишвили провел 18 минут на поле в матче с "Шахтером" в Суперкубке Украины. "Динамо" победило со счетом 2:1.