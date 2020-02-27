Шарапова ушла из тенниса: подсчитали заработки россиянки за всю ее карьеру
Журнал Forbes оценил заработки российской теннисистки Марии Шараповой за годы профессиональных выступлений.
Как известно, пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры 26 февраля.
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Как подсчитали эксперты Forbes, 32-летняя россиянка обогатилась на 325 миллионов долларов.
Из этой суммы 38 миллионов долларов составили призовые за выступления на теннисных соревнованиях, а основную часть доходов, 287 миллионов, Шарапова получила от спонсоров и бизнеса.
Это второй показатель в истории женского тенниса – пятикратная чемпионка "Шлемов" уступает только американке Серене Уильямс (350 миллионов).
- Шарапова 11 лет подряд (до допинговой дисквалификации в 2016-м) становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира: ее гонорар за выставочный матч доходил до полумиллиона долларов.
- В 2012 году Шарапова запустила собственную марку конфет Sugarpova, оборот которой в 2019-м должен был составить 20 млн долларов.
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