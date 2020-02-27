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Шарапова ушла из тенниса: подсчитали заработки россиянки за всю ее карьеру

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Заработки Марии Шараповой за всю карьеру / Getty Images

Журнал Forbes оценил заработки российской теннисистки Марии Шараповой за годы профессиональных выступлений.

Как известно, пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры 26 февраля.

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Как подсчитали эксперты Forbes, 32-летняя россиянка обогатилась на 325 миллионов долларов.

Из этой суммы 38 миллионов долларов составили призовые за выступления на теннисных соревнованиях, а основную часть доходов, 287 миллионов, Шарапова получила от спонсоров и бизнеса.

Это второй показатель в истории женского тенниса – пятикратная чемпионка "Шлемов" уступает только американке Серене Уильямс (350 миллионов).

  • Шарапова 11 лет подряд (до допинговой дисквалификации в 2016-м) становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира: ее гонорар за выставочный матч доходил до полумиллиона долларов.
  • В 2012 году Шарапова запустила собственную марку конфет Sugarpova, оборот которой в 2019-м должен был составить 20 млн долларов.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Forbes Бизнес Теннис
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