Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить карьеру.

Причиной такого решения известной теннисистки стали частые травмы.

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О начале звездного пути к теннисным вершинам

Будущая теннисистка Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года. Мария занялась теннисом очень рано. В четырехлетнем возрасте девушка уже умело держала ракетку в руках.

В 1995 году Мария с отцом переехали в США. Родители отдали учиться Марию в теннисную академию Ника Боллетьери, где занимались лучшие юные теннисисты.

Дебют Марии Шараповой состоялся в 2001 году на международном турнире в Сарасоте. Тогда ей было всего 14 лет. И пусть юная теннисистка и проиграла в первом круге, но большая спортивная биография Марии Шараповой началась именно тогда.

Через год в Коламбусе Мария Шарапова смогла победить соперницу, которая входила в число топ-300 лучших теннисисток мира.

2016 год стал скандальным для теннисистки. Российская теннисистка объявила, что ее допинг-тест, взятый на Australian Open, дал положительный результат. Был обнаружен запрещенный препарат – милдронат.

По словам спортсменки, она принимала его для профилактики диабета, а о том, что он входит в запрещенные, не знала. Международная федерация тенниса приняла решение и отстранила Марию Шарапову от соревнований на два года.

Личная жизнь

Американский журнал "Forbes" признал российскую теннисистку Марию Шарапову самой богатой спортсменкой мира.

Вне корта Шарапова любит читать книжки. Самыми любимыми являются о Шерлоке Холмсе. В 2002 году, Мария купила дом с пляжем на Манхэттенском берегу, Калифорния, а в 2008 апартаменты в пентхаусе в Израиле.



Одна из самых успешных теннисисток мира Мария Шарапова

В 2008 году в прессе ходили слухи о любви и встречах Марии с американским теннисистом Энди Роддиком. В октябре 2010 появилось объявление о помолвке Марии Шараповой со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем.

Мария Шарапова признана самой популярной персоной из спортивного мира среди пользователей портала Yahoo.com.Также отмечается, что в Топ-10 поисковых запросов Шарапова — единственная представительница мира тенниса.

Особенность теннисистки

У Шараповой с детства был выработан собственный стиль игры. Каждый удар спортсменки по мячу сопровождается настолько громким возгласом, что выдерживают его не все соперницы по корту. Оказывается, некоторые вопли Маши на корте достигают 105 децибел. А это, ни много ни мало, приравнивается к звуку двигателя в реактивном самолете.

Крики Марии Шараповой

О самых высоких достижениях

Шарапова выиграла пять турниров Большого шлема в одиночном разряде.

В 2004 году в 17-летнем возрасте отпраздновала победу на Уимблдоне, где в финале победила Серену Уильямс.

Через два года, в 2006 году, выиграла Открытый чемпионат США, победив Жустин Энен-Арден в финале.

В 2008 году на Australian Open, одолев в полуфинале первую ракетку мира Жустин Энен, а в финале сербку Ану Иванович.

В 2012 году празднует победу на Ролан Гаррос, победив итальянку Сару Эррани;

В 2014 снова побеждает на Ролан Гаррос, обыграв румынку Симону Халеп.

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste