Шарль Леклер выиграл третью подряд квалификацию в Формуле-1

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Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура / twitter.com/Charles_Leclerc

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию гран-при Сингапура. Для представителя Монако это уже третья подряд победа в квалификации.

21-летний Леклер показал на круге время 1:36.217 и ни один соперник не смог проехать быстрее.

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Со второй позиции стартует лидер общего зачета Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место на старте завоевал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Четвертым гонку в Сингапуре начнет Макс Ферстаппен из Red Bull. Валттери Боттас стартует только с 5-го места.

Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 22-го сентября. Начало гонки в 15:10.

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Теги: Новости Спорта Спорт Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Ferrari Mercedes Валттери Боттас Шарль Леклер Себастьян Феттель Формула-1
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