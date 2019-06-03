"Шарлотт" в драматичном матче победил "Чикаго" в финале АХЛ
Во втором матче финальной серии АХЛ "Шарлотт" удалось сравнять счет благодаря домашней победе в игре с "Чикаго".
Шарлотт – Чикаго 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
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В первой четверти открыли счет именно хозяева, однако гости быстро восстановили паритет. Во втором периоде хоккеисты устроили результативный обмен шайбами и "Чекерс" вышли из него победителями.
В последнем периоде игроки "Шарлотт" еще раз огорчили гостей и одержали победу со счетом 5:3.
Благодаря этой победе счет в финальной серии между "Шарлотт" и "Чикаго" теперь равный.
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