"Шарлотт" в драматичном матче победил "Чикаго" в финале АХЛ

Во втором матче финальной серии АХЛ "Шарлотт" удалось сравнять счет благодаря домашней победе в игре с "Чикаго".

Шарлотт – Чикаго 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

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В первой четверти открыли счет именно хозяева, однако гости быстро восстановили паритет. Во втором периоде хоккеисты устроили результативный обмен шайбами и "Чекерс" вышли из него победителями.

В последнем периоде игроки "Шарлотт" еще раз огорчили гостей и одержали победу со счетом 5:3.

Благодаря этой победе счет в финальной серии между "Шарлотт" и "Чикаго" теперь равный.