Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен отметился суперголом в гостевом полуфинальном матче Кубка Италии против "Наполи".

Уже на 2-й минуте матча датчанин вывел свою команду вперед прямым ударом с угловой отметке. Причем мяч после "шедевра" футболиста проскользнул между ног у голкипера "Наполи" Давида Оспины, пишет 24 канал.

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Видео гола Эриксена

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner



Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020

Наполи – Интер: кто прошел дальше

При таком счете "Интер" мог рассчитывать на дополнительное время и серию пенальти, однако на 41-й минуте поединка нападающий "Наполи" Дрис Мертенс забил мяч в ответ.

Он и принес неаполитанцам ничью 1:1, а с ней и выход в финал Кубка Италии, который состоится в Риме на стадионе "Олимпико" 17 июня. Соперником "Наполи" будет "Ювентус" Криштиану Роналду, который по сумме двух встреч ранее разобрался с "Миланом".