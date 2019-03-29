Шедевральный буллит Макарицкого – лучшая шайба полуфиналов УХЛ: видео

Украинская хоккейная лига опубликовала подборку из пяти лучших голов полуфинальных серий плей-офф чемпионата, в рамках которых "Донбасс" одолел "Белый Барс", а "Днепр" вырвал путевку в финал у "Кременчуга".

В лидерах техничный гол от Николая Киселева, шайба из-за ворот от Виктора Тютченкова, невероятный сольный проход от Андрея Жвачкина и красивый гол в дальнюю девятку от Тиграна Манукяна.

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Первое место в топе полуфинальных шайб занял результативный штрафной бросок от Никиты Макарицкого, который хоть и не принес победу "Днепру" в том матче, однако зарядил херсонцев на победу в серии.

Топ-5 шайб плей-офф УХЛ сезона 2018/19: смотрите видео

Напомним, что финальная серия плей-офф УХЛ между "Донбассом" и "Днепром" стартует в Дружковке 2-го и 4 апреля в 18:30.

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