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Украинский боксер Шелестюк победил аргентинца Верона и продолжил свою невероятную серию

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Шелестюк – Верон результат боя / twitter.com/ShowtimeBoxing

Украинский боксер в полусреднем веса Тарас Шелестюк продолжил свою победную серию на профессиональном ринге. В этом раз он победил аргентинца Луиса Альберто Верона.

Победу Шелестюк одержал решением судей – дважды по 98:92 и 97:93.

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Стоит отметить, что Шелесюк увереннее провел этот бой. Он нанес меньшее количество ударов (659 против 677 у соперника), но был метким – 178 его ударов достигли цели (135 у Верона).


Шелестюк нанес больше точных ударов по сопернику (фото: twitter.com/ShowtimeBoxing)

Также в пятом раунде бойцы столкнулись головами, после чего на лбу Шелестюка появилось рассечение. Но он сумел продолжить бой.

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Видео боя Шелестюк – Верон

Для Шелестюка эта победа стала 18-й в профессиональной карьере за 18 боев. Верон же потерпел второе поражение.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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