Шесть клубов вызвались участвовать в Украинской хоккейной лиге Пари-Матч

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МХК "Динамо" сыграет в следующем году в УХЛ
МХК "Динамо" сыграет в следующем году в УХЛ

20 августа завершился прием заявок от клубов, которые изъявили желание принять участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Ранее были поданы заявки от 5 клубов – "Белого Барса", "Днепра", "Донбасса", "Кременчуга" и "Ледяных Волков". К ним в последний день официально присоединился МХК "Динамо".

В харьковском клубе нашли возможность выступить в новом сезоне УХЛ.

"Хочу поблагодарить наших спонсоров, которые согласились поддержать МХК "Динамо" в нелегкую минуту. Именно благодаря им большой хоккей в Харькове будет жить. Наш клуб продолжит выступления в формате молодежной хоккейной команды. Своей основной задачей мы видим подготовку кадров для юниорской и молодежной сборных Украины, лидеров чемпионской гонки. Главным тренером команды в новом сезоне остается Александр Панченко, который уже проводит занятия с игроками на льду", – рассказал генеральный директор МХК "Динамо" Валерий Середенко.

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Напомним, что старт сезона в УХЛ назначен на 14 сентября. Матч-открытие чемпионата будет сыгран в Дружковке, где встретятся "Донбасс" и херсонский "Днепр".

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Теги: Спорт Хоккей МХК "Динамо"
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