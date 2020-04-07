Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Титулованная норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал объявила, что вешает свою винтовку на гвоздь. До этого свои спортивные карьеры уже завершили финская "ракета" Кайса Макарайнен, француз Мартен Фуркад и еще одна французская биатлонистка Селия Эмонье.

Спортсменка рассказала о своем решении в интервью TV-2. Как отметила 30-летняя спортсменка, она очень довольна тем, чего достигла. Несмотря на эмоции, она рада, что приняла решение уйти из биатлона.

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С осени я буду учиться в университете на дневном отделении. С нетерпением жду учеьу – это всегда было мечтой. Самый яркий момент карьеры для меня – это золото чемпионата мира 2016 года в Осло. Это был идеальный день. В том сезоне мы ни разу не поднимались на пьедестал перед чемпионатом мира,

– сказала биатлонистка.

В своем профиле в твиттере IBU поблагодарил спортсменка за прекрасную карьеру.

Synnove Solemdal called it a career today.

All the best for what's coming next, the #biathlonfamily will miss the honest smile and positive attitude, but the great memories will stay like ️ this win in Hochfilzen a couple years ago as captured by Ernst Wukits pic.twitter.com/w57iLWYEDM — IBU World Cup (@IBU_WC) April 6, 2020

В прошлом сезоне 2019/20 Сулемдаль заняла лишь 51-ое место в общем зачете Кубка мира и завоевала шестую в карьере золотую медаль чемпионата мира, когда вместе с командой Норвегии победила в Антхольце в женской эстафете.

Добавим, что Сюнневе дебютировала на этапах Кубка мира в 2009 году. В 2012 году на этапе в Хохфильцене Сюнневе одержала свою первую победу в спринте. В 2011 году спортсменка дебютировала на чемпионате мира. С 2009 года Сулемдал стабильно попадает в общий зачет биатлонистов

Достижения Сюнневе Сулемдал

Призер чемпионатов мира среди юниоров.

Шестикратная чемпионка мира. В 2012 году в смешанной эстафете завоевала свое первое золото на чемпионате мира в Рупольдинге.

Еще две медали высшей пробы норвежка получила в 2013 году на этапах Кубка мира в Нове-Место (смешанная эстафета и женская эстафета).

Завоевала две золотые награды в эстафетах 2016 и 2019 в Осло и Остерсунде соответственно.

Бронзовый призер чемпионата мира 2012 в Рупольдинге в эстафете.

Отметим, что итальянская биатлонистка Доротея Вирер не исключает возможности, что этот сезон мог стать последним в ее спортивной карьере. Спортсменка примет окончательное решение весной.

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