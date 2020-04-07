24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

- Читати новину українською
Сюнневе Сулемдал / IBU

Титулованная норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал объявила, что вешает свою винтовку на гвоздь. До этого свои спортивные карьеры уже завершили финская "ракета" Кайса Макарайнен, француз Мартен Фуркад и еще одна французская биатлонистка Селия Эмонье.

Спортсменка рассказала о своем решении в интервью TV-2. Как отметила 30-летняя спортсменка, она очень довольна тем, чего достигла. Несмотря на эмоции, она рада, что приняла решение уйти из биатлона.

Читайте также Биатлонная семья трогательно попрощалась с легендами биатлона которые завершили карьеру: видео

С осени я буду учиться в университете на дневном отделении. С нетерпением жду учеьу – это всегда было мечтой. Самый яркий момент карьеры для меня – это золото чемпионата мира 2016 года в Осло. Это был идеальный день. В том сезоне мы ни разу не поднимались на пьедестал перед чемпионатом мира,
– сказала биатлонистка.

В своем профиле в твиттере IBU поблагодарил спортсменка за прекрасную карьеру.

В прошлом сезоне 2019/20 Сулемдаль заняла лишь 51-ое место в общем зачете Кубка мира и завоевала шестую в карьере золотую медаль чемпионата мира, когда вместе с командой Норвегии победила в Антхольце в женской эстафете.

Добавим, что Сюнневе дебютировала на этапах Кубка мира в 2009 году. В 2012 году на этапе в Хохфильцене Сюнневе одержала свою первую победу в спринте. В 2011 году спортсменка дебютировала на чемпионате мира. С 2009 года Сулемдал стабильно попадает в общий зачет биатлонистов

Достижения Сюнневе Сулемдал

  • Призер чемпионатов мира среди юниоров.
  • Шестикратная чемпионка мира. В 2012 году в смешанной эстафете завоевала свое первое золото на чемпионате мира в Рупольдинге.
  • Еще две медали высшей пробы норвежка получила в 2013 году на этапах Кубка мира в Нове-Место (смешанная эстафета и женская эстафета).
  • Завоевала две золотые награды в эстафетах 2016 и 2019 в Осло и Остерсунде соответственно.
  • Бронзовый призер чемпионата мира 2012 в Рупольдинге в эстафете.

Отметим, что итальянская биатлонистка Доротея Вирер не исключает возможности, что этот сезон мог стать последним в ее спортивной карьере. Спортсменка примет окончательное решение весной.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 165074
сегодня , 09:08 Олимпийская чемпионка Кастер Семеня переплюнула рекорд звездного Роналду: видео
Футбол 665
сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
Здорове життя 73715
сегодня , 09:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Новини України 25278
сегодня , 11:50 США официально обвинили Россию в подкупе чиновников ФИФА для проведения чемпионата мира
Футбол 473
сегодня , 12:18 Ломаченко заговорил о бое с непобедимым Мейвезером
Бокс 590
сегодня , 11:11 Умер экс-президент "Буковины" Василий Федорюк: причина смерти
Футбол 1343
сегодня , 10:26 Экс-футболист "Динамо" Алиев, назвавший коронавирус фейком, заболел
Футбол 1964
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
6 апреля 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
6 апреля 18:45 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук