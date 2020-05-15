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Шевченко оценил возможность перехода звезды "Динамо" в "Милан"

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Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / ФК "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который является живой легендой "Милана", оценил шансы защитника "Динамо" Виталия Миколенко на переход в состав "россонери".

Шевченко предсказывает светлое будущее Миколенко. Слова наставника "сине-желтых" цитирует Pianetamilan.

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Может ли Миколенко стать игроком "Милана"? Он сильно вырос за два года выступлений в моей команде. У Виталия достаточно возможностей для совершенствования, это действительно важно для сборной Украины. Пусть тогда "Милан" и решит, покупать его или нет,
– сказал он.

Миколенко провел 30 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 7 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2023 года, цена на Transfermarkt – 9 млн евро.

Ранее в итальянской прессе сообщалось, что за Миколенко тамошние клубы готовы заплатить "Динамо" 15 миллионов евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Трансферы ФК Милан Новости Спорта Динамо Спорт
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