Шевченко рассказал, покинет ли он сборную Украины ради "Милана"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стремится возглавить итальянский "Милан", в котором стал легендой как игрок. Но пока что Шевченко связывает будущее только со сборной Украины.

В эфире программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1" Шевченко заявил, что пока что сконцентрирован на сборной Украины.

Кстати Шевченко заявил, что хочет возглавить легендарный клуб

Я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это приоритет, у нас много целей впереди. Будем много работать, чтобы достичь результата,

– сказал Шевченко.

В то же время он отметил, что хотел бы вернуться в итальянский "Милан" в статусе тренера.

Посмотрим, как сложится жизнь в будущем. Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок. Возможно судьба подарит шанс стать тренером "россонери",

– резюмировал Шевченко.

Шевченко с "Миланом" выигрывал Лигу чемпионов. Также в составе итальянской команды он стал обладателем "Золотого мяча".

Останется ли Шевченко в сборной Украины

На данный момент Шевченко имеет действующий контракт со сборной Украины, который завершается летом 2020 года.

Из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год он планирует продлить контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Судьбу контракта будет определять Исполнительный комитет УАФ.

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.

Шевченко не вывел сборную Украины на чемпионат мира 2018 года. И уже осенью 2018 под его руководством "сине-желтые" выиграли свою группу в Лиге наций и поднялись в высокий дивизион.

Также Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу, в которой победила действующих чемпионов Европы – португальцев.

Национальная команда сыграет на Евро-2020 в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.