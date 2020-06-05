В воскресенье, 7 июня, на Конгрессе УАФ, который состоится во Львове, Андрей Шевченко подпишет новый контракт со сборной Украины.

Наставник сборной Украины поставит подпись под соглашением на 2,5 года – до окончания чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Sport.ua.

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Нынешний контракт Шевченко заканчивается в июле 2020 года. Контракт был подписан до конца чемпионата Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на один год.

Карьера Шевченко в сборной Украины