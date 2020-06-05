Шевченко в сборной Украины: подпишет ли наставник новый контракт
В воскресенье, 7 июня, на Конгрессе УАФ, который состоится во Львове, Андрей Шевченко подпишет новый контракт со сборной Украины.
Наставник сборной Украины поставит подпись под соглашением на 2,5 года – до окончания чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Sport.ua.
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Нынешний контракт Шевченко заканчивается в июле 2020 года. Контракт был подписан до конца чемпионата Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на один год.
Карьера Шевченко в сборной Украины
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.
- С первым заданием во главе сборной Шевченко не справился. Наставник не вывел команду на чемпионат мира 2018 года.
- Уже осенью 2018 года под руководством Шевченко "сине-желтые" выиграли свою группу в Лиге наций и поднялись в самый высокий дивизион.
- Также Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу, в которой победила действующих чемпионов Европы – португальцев.
- Национальная команда сыграет на Евро-2020 в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.
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