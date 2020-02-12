24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Шевченко – один из двух кандидатов на пост тренера "Милана"

109 Читати новину українською
Андрей Шевченко / Главред

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера клуба. Ее он может занять уже после Евро-2020.

Руководство "Милана" не слишком удовлетворено работой нынешнего наставника клуба Стефано Пиоли. Команда в середине турнирной таблицы чемпионата Италии, а в последнем матче проиграла миланское дерби "Интеру" 4:2, хотя после первого тайма была впереди.

Как это было: "Интер" одержал волевую победу над "Миланом", проигрывая 0:2: видео

По данным итальянского издания Calciomercato, на замену Пиоли одним из наиболее вероятных кандидатов является нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Его кандидатуру поддерживает и спортивный директор клуба Паоло Мальдини. Он уже пытался установить контакт с украинцем. Однако пока Шевченко отказался от этого предложения. Причина в том, что сборная Украины вышла на Евро-2020, и Шевченко не намерен покидать "сине-желтых", с которыми пробился на турнир.

Однако, вполне вероятно, что после Евро-2020 Шевченко таки примет предложение "Милана".

Главным соперником Шевченко на эту должность является Ральф Рангник – специалист, который становился вице-чемпионом Германии с "РБ Лейпциг".

Однако и Пиоли может сохранить свою должность. Однако это произойдет лишь в том случае, как "Милан" пробьется в Лигу чемпионов. Отставание от четвертого места, которое дает на это право, сейчас составляет 10 очков. Четвертое место занимает "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский.

Секс-скандал в России: "половой контакт" учительницы и 15-летнего ученика попал на видео
сегодня
2716
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Милан Андрей Шевченко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:10 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 206
сегодня 08:57 Ярмоленко зарабатывает больше всех в "Вест Хэме": названы зарплаты игроков в АПЛ
Ігор Саджениця 190
сегодня 07:15 Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн
Юрій Семенюк 154
11 февраля 22:42 Невеста Зинченко похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Дубае – фото
Юрій Семенюк 1921
11 февраля 20:43 Формула-1: Ferrari презентовала новый болид на сезон-2020 – фото и видео
Юрій Семенюк 107
Новости
Больше новостей
Залиште відгук