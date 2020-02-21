Шевченко анонсировал появление новых игроков в сборной Украины

Сборная Украины в марте 2020 года проведет сразу два товарищеских матча. На эти игры главный наставник команды Андрей Шевченко может вызвать новичков.

27 марта сборная Украины сыграет против Франции, а 31 марта – против Польши. Оба матча состоятся на выезде.

"Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", – заявил Шевченко в комментарии zbirna.com.

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Еще перед этим Шевченко заявлял, что на эти матчи могут быть проблемы с выбором игроков.

"Мы очень зависимы от игроков, от их формы, состояния здоровья. Надо дождаться конца марта, это сложное для Украины время, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники, и тогда определяться с тем, из кого мы будем выбирать состав", – рассказал Андрей Шевченко.