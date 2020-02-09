24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян: онлайн-трансляция боя UFC 247

547 Читати новину українською
Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян онлайн трансляция боя

Боец Валентина Шевченко проведет защиту титула чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницей представительницы Кыргызстана станет американка Кэтлин Чукагян. Смотреть онлайн бой можно будет на сайте Спорт24.

Бой Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян состоится в рамках UFC 247 в Хьюстоне. Это будет бой за чемпионский титул в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и претенденткой Кэтлин Чукагян (номер 1 в рейтинге).

К слову: Теофимо Лопес назвал дату боя против Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

Главным боем турнира станет бой за чемпионский титул в полутяжелом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и претендентом Домиником Рейесом (номер 4 в рейтинге). Это будет третья защита чемпионского титула Джона Джонса.

Бои UFC в Украине показывает канал Setanta Sport. Доступ к трансляции доступен только в кабельных сетях и онлайн. Смотреть онлайн бой Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян можно на сайте Спорт24 благодаря Megogo. Трансляция доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция боев UFC 247

 

Стрельба в ТРЦ в Таиланде: число жертв возросло, убийцу ликвидировали – фото, видео
сегодня
2080
Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта MMA Смешанные единоборства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
8 февраля 15:53 Игроки не реализовали девять пенальти подряд в игре за Суперкубок Японии – видео
Ігор Саджениця 128
7 февраля 11:27 Украина сыграет еще 3 товарищеских матча: кто станет соперником нашей сборной
Ігор Саджениця 210
8 февраля 10:10 Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпионского боя, который пройдет в Киеве
Андрій Тудовші 166
7 февраля 19:46 Украинский тренер, работающий в эпицентре коронавируса Ухане, рассказал о ситуации в городе
Юрій Семенюк 310
7 февраля 18:57 Скандал с Зозулей в Испании: апелляцию "Райо" отклонили, матч доиграют при пустых трибунах
Юрій Семенюк 129
Новости
Больше новостей
Залиште відгук