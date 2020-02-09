Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян: онлайн-трансляция боя UFC 247

Боец Валентина Шевченко проведет защиту титула чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницей представительницы Кыргызстана станет американка Кэтлин Чукагян. Смотреть онлайн бой можно будет на сайте Спорт24.

Бой Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян состоится в рамках UFC 247 в Хьюстоне. Это будет бой за чемпионский титул в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и претенденткой Кэтлин Чукагян (номер 1 в рейтинге).

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Главным боем турнира станет бой за чемпионский титул в полутяжелом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и претендентом Домиником Рейесом (номер 4 в рейтинге). Это будет третья защита чемпионского титула Джона Джонса.

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Онлайн-трансляция боев UFC 247