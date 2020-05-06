Шевченко и Ребров попали в рейтинг худших трансферов АПЛ за всю историю

Портал ESPN представил рейтинг 50 худших трансферов клубов английской Премьер-лиги за всю 28-летнюю историю существования этого турнира.

В нем нашлось место и для двух украинцев – форвардов Сергея Реброва и Андрея Шевченко, говорится на сайте издания.

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Ребров в 2000 году перешел из киевского "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 миллиона фунтов, а Андрей Шевченко сменил "Милан" на "Челси" в 2006 году в обмен на 39,5 миллионов фунтов.

Реброву авторы рейтинга отвели 25 позицию, мотивировав попадание украинца следующим образом:

Ребров был частью знаменитой бомбардирской связки с Андреем Шевченко в Киеве. В то время как Шевченко удивлял в "Милане", а потом разочаровывал в "Челси", Ребров сразу же попал в английский этап своей карьеры. "Шпоры" надеялись увидеть форварда, который забьет 10 голов в Лиге чемпионов, как во время его заключительного сезона в "Динамо", но Реброву удалось забить лишь 10 голов в 59 матчах Премьер-лиги, в том числе один в 30 поединках во втором сезоне.

Что касается Шевченко, то его поместили на 7 позицию худших трансферов в истории АПЛ.

Приход Шевченко в "Челси", видимо, должен был означать скорый отъезд Дрогба и Жозе Моуринью ожидал, что украинец будет для него приоритетным вариантом. Проблема заключалась в том, что новичку было уже 29 лет, и хотя он много забивал в "Милане", на "Стэмфорд Бридж", как показалось, он сразу постарел.

Травмы, непоследовательность в игре и воскрешение Дрогба привели к тому, что Шевченко забил всего 9 мячей в 48 матчах в АПЛ. Моуринью доверял Дрогба, а Шевченко использовал без явной позиции, в результате чего Абрамович уволил португальского тренера в 2007 году,

– отмечает издание.

Топ-10 худших трансферов за всю историю АПЛ:

10. Марио Балоттели – из "Милана" в "Ливерпуль" в 2004 году;

9. Винстон Богард – из "Барселоны" в "Челси" в 2000 году;

8. Томас Бролин – из "Пармы" в "Лидс" в 1995 году;

7. Андрей Шевченко из "Милана" в "Челси" в 2006 году;

6. Дани Освальдо – из "Ромы" в "Саутгемптон" в 2013 году;

5. Адриан Муту – из "Пармы" в "Челси" в 2003 году;

4. Бошко Балабан – из "Динамо" З в "Астон Виллу" в 2001 году;

3. Рики Альварес – из "Интера" в "Сандерленд" в 2015 году;

2. Дэнни Дринкуотер – из "Лестера" в "Челси" в 2017 году;

1. Али Диа в "Саутгемптон" в 1996 году.

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