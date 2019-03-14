Шевченко эксклюзивно пообщался с "Челси": видео

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / twitter.com/jksheva7

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко эксклюзивно пообщался с телевидением "Челси" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы, в рамках которого лондонцы будут играть в Киеве против "Динамо". Шевченко выступал за две команды.

Бывший нападающий "Челси" вспомнил, что два года, которые он провел в Лондоне, были удивительным опытом. В частности, Шевченко отметил болельщиков "пенсионеров", которые, по его словам, были очень теплы к нему.

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Также Шевченко вспомнил, что имел несколько физических проблем, когда перешел в "Челси", которые ему помешали раскрыться.

 

 

По его словам, он делал все от себя зависящее, выкладывался на 100 процентов.

Как известно, Андрей Шевченко выступал за "Динамо" с 1993 до 1999 года. После этого Шевченко перешел в итальянский "Милан", с которым выиграл Лигу чемпионов. В 2006 году Шевченко за 30 млн фунтов перешел в "Челси". В 2009 году футболист вернулся в "Динамо" и в 2012 году завершил карьеру футболиста. Сейчас Шевченко возглавляет сборную Украины.

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Теги: Спорт Футбол Челси Динамо Андрей Шевченко
Источник: 24 Канал
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