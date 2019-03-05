Шевченко может довызвать в сборную Украины еще одного защитника: известно имя

21-летний левый защитник "Леганес" Василий Кравец может получить вызов в сборную Украины по футболу.

Кравец может получить вызов в сборную Украины уже 5 марта. Об этом сообщает "Команда №1".

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В понедельник, 4 марта, футболист помог своей команде победить "Леванте" (1:0) в поединке 26 тура Примеры, в котором Василий провел весь матч и стал вторым лучшим игроком матча. Игра Кравца не осталась незамеченной тренерами сборной Украины.

Василий Кравец, уже ранее вызывался в сборную, но на поле так и не выходил, этой зимой перебрался из "Луго" в "Леганес", и провел за свой новый клуб три матча в Примере.

Спорт 24 писал, что был опубликован список игроков, вызванных на ближайшие два матча отбора на Евро-2020.

Сборную Украины ждут матчи отбора на Евро-2020. 22 марта Украина сыграет с Португалией, 25 марта – с Люксембургом.

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