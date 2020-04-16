Шевченко может возглавить "Челси"

Карьера наставника сборной Украины Андрея Шевченко после удачной Лиги наций и отбора на чемпионат Европы может стремительно пойти вверх. Украинского тренера сватают в лондонский "Челси".

The Athletic информирует, что Шевченко может стать претендентом на пост главного тренера "Челси", когда клуб покинет нынешний наставник Фрэнк Лэмпард.

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Издание отмечает, что у Шевченко до сих пор сохраняется тесная связь с клубом.

Наставник сборной Украины остается в дружеских отношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и часто посещает матчи команды.

Вместе с тем, Шевченко замечают в ложе Марины Грановской, которая является директором "Челси". Кроме того, Андрей Шевченко проживает в Лондоне.

Возвращение Шевченко в АПЛ?

Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2008 год. Будучи футболистом, Шевченко перешел из "Милана" в "Челси" в 2006 году за 51 миллион евро.

Этот трансфер называют одним из самых провальных в истории АПЛ.

За "Челси" Шевченко сыграл 77 матчей, в которых забил 22 гола.

С "синими" выходил в финал Лиги чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии и Кубок Футбольной лиги.

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Какие еще предложения имеет Шевченко?

Контракт Шевченко с Украинской ассоциацией футбола истекал после Евро-2020. Однако чемпионат Европы перенесли на 2021 год. Ожидается, что Андрей Николаевич продлит контракт.

Среди главных претендентов на Шевченко называли итальянский "Милан", где Шевченко провел большую часть карьеры и стал звездой футбола.

Технический директор Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру украинца на должность главного тренера клуба. "Милан" хотел пригласить украинского тренера после Евро-2020.

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