Шевченко: Наверное, сегодня более важно, чем матч с Литвой – освобождение украинских пленных

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / facebook.com/ffukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Литвой. На поединок в Вильнюс приехало более тысячи украинцев, но на стадионе визуально, казалось, что фанатов "сине-желтых" было значительно больше.

Также главный тренер сборной Украины заявил, что команда следила за обменом пленных.

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Прежде всего хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины поддержать команду. Хоть и небольшой стадион, но, думаю, очень много болельщиков приехало. Спасибо за такую поддержку.

Второе, наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и другие ребята. Состоялся обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие для Украины. Все закончится и будет хорошо,
– сказал Шевченко.

Сборная Украины уверенно победила Литву в матче квалификации Евро-2020. За горячую поддержку болельщиков также поблагодарил Виталий Миколенко.


Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала

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Теги: Обмен пленными Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Новости Спорта Спорт Футбол Украинские моряки в плену Евро-2020
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