Шевченко назвал тренера, который оказал наибольшее влияние на его карьеру

3 Читати новину українською
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал наставника, который стал особенным человеком для его футбольного пути.

Андрей Шевченко рассказал о влиянии Валерия Лобановского на его карьеру.

Читайте также: В УАФ откровенно рассказали о перспективах Шевченко возглавить "Милан"

Валерий Лобановский. Он – один из тренеров, которые изменили историю современного футбола. Для меня он – особенный человек, не просто тренер. Лобановский помог мне стать настоящим футболистом. Он научил меня верить в себя. Направил мою карьеру.

Невозможно описать его идеи в двух словах. Он был одним из первых тренеров, который создал методику тренировок, основанную на научных данных. Это сделало его особенным. А еще он был замечательным психологом. Помогал игрокам становиться увереннее, создавал победителей и команды, которые побеждали,
– цитирует Шевченко SportArena со ссылкой на интервью World Soccer.

Шевченко и другие легенды "Динамо" под руководством Лобановского стали создателями одного из самых громких успехов в истории украинского футбола – полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1998/99.

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", если ему позволят привести свой тренерский штаб, который работает с ним в национальной команде.

blog_ava
Головкин – Деревянченко: видео боя
сегодня
2160
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Андрей Шевченко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
сегодня 09:44 Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
Андрій Шляхтін 399
Головкин – Деревянченко: видео боя
сегодня 07:06 Головкин – Деревянченко: видео боя
Юрій Семенюк 2160
Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
5 октября 23:45 Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
Михайло Гема 1432
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
5 октября 18:24 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
237
Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
5 октября 15:18 Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
Вісент Луїс 546
Новости
Больше новостей
Залиште відгук