Шевченко назвал тренера, который оказал наибольшее влияние на его карьеру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал наставника, который стал особенным человеком для его футбольного пути.

Андрей Шевченко рассказал о влиянии Валерия Лобановского на его карьеру.

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Валерий Лобановский. Он – один из тренеров, которые изменили историю современного футбола. Для меня он – особенный человек, не просто тренер. Лобановский помог мне стать настоящим футболистом. Он научил меня верить в себя. Направил мою карьеру.



Невозможно описать его идеи в двух словах. Он был одним из первых тренеров, который создал методику тренировок, основанную на научных данных. Это сделало его особенным. А еще он был замечательным психологом. Помогал игрокам становиться увереннее, создавал победителей и команды, которые побеждали,

– цитирует Шевченко SportArena со ссылкой на интервью World Soccer.

Шевченко и другие легенды "Динамо" под руководством Лобановского стали создателями одного из самых громких успехов в истории украинского футбола – полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1998/99.

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", если ему позволят привести свой тренерский штаб, который работает с ним в национальной команде.