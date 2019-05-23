Шевченко неожиданно назвал игрока, который заменит травмированного Мораеса в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в связи с повреждением Жуниора Мораеса вызвал в состав команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

Последний раз Беседин получал вызов в сборную ровно год назад. Во время июньского сбора Беседин принял участие в обоих товарищеских матчах – против Марокко и Албании. Впоследствии из-за тяжелой травмы Беседин выбыл на длительное время.

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В субботу, 18-го мая, Артем впервые в этом году вышел на футбольное поле в матче 29-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя". В среду, 22 мая, игрок вышел в стартовом составе киевлян на игру против "Шахтера", однако из-за повреждения был заменен в перерыве. "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью.

Дебют Беседина в национальной команде пришелся именно на поединок с Сербией, с которой сборная Украины проведет свой ближайший матч.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже объявил, каких футболистов вызвал в команду на квалификационные матчи. Среди других нападающих в списке Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) и Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).